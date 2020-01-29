دعوة رسمية للرواد الروس للسفر إلى الفضاء على متن سفن أمريكية

أكد رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، اليوم الأربعاء، تلقي عدد من رواد الفضاء الروس عرضا للسفر على متن سفن أمريكية حديثة.

وقال أرتيمييف أثناء عرض ألبوم صور كتابه في متحف رواد الفضاء "رواد الفضاء الذين عرض عليهم السفر على متن سفن أمريكية، هم في فريقنا"، دون تحديد الأسماء.

وفي وقت سابق، ذكرت إدارة وكالة الفضاء الروسية الفيديرالية روسكوسموس مرارًا وتكرارًا أن رواد فضاء روس سوف يطيرون على متن المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة "بوينغ ستارلينر" و"سبيس إكس كرودراجون" فور تشغيلهما، وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد رواد الفضاء الأمريكيين بمقاعد في الرحلات الفضائية الروسية، وتم تأكيد هذه الخطط من قِبل مدير ناسا جيم برايدنشتاين.

وتخلت الولايات المتحدة عن رحلاتها الفضائية في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، كانت روسيا تحتكر توصيل أطقم رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وكان من المفترض أن تكون السفن الأمريكية الجديدة جاهزة بحلول عام 2017، لكن تجهيزها لم يكتمل بعد.