قناة "آر تي" تسجل رقما قياسيا بعدد المشاهدات على "يوتيوب"

أعلنت قناة "آر تي" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تجاوزت الـ 10 مليارات مشاهدة على موقع "يوتيوب".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للقناة: "أصبحت "آر تي" أول قناة تجاوزت 10 مليارات مشاهدة على اليوتيوب من بين القنوات الإخبارية. تتفوق " آر تي " بالعدد الإجمالي للمشاهدات على جميع حسابات القنوات الإخبارية مثل "بي بي سي"، "سي إن إن"، "الجزيرة"، "يورونيوز" و"فوكس نيوز".

وكان أحد فيديوهات "آر تي" الأكثر شعبية في العام الماضي، فيديو اعتقال مؤسس بوابة ويكيليكس، جوليان أسانج. وكانت وكالة الوسائط المتعددة "آر تي رابتلي" الوحيدة التي بثت صور لحظة اعتقاله قرب مبنى سفارة أكوادور في لندن.

ومن الجدير بالذكر أن القناة بدأت نشر موادها على اليوتيوب في عام 2007، وفي عام 2013 وصلت إلى مليار مشاهدة. ووصف نائب رئيس شركة "غوغل" لشؤون المحتوى، روبرت كينس، ذلك إنجازاً مذهلاً وأعرب عن فرحته بسبب توصل القناة إلى هذه المستويات.