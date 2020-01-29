بوتين يعقد اجتماعا لمجلس تطوير الحكم الذاتي المحلي في 30 يناير

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، اجتماعا لمجلس تطوير الحكم الذاتي المحلي، حيث سيتم بحث دور الحكم الذاتي المحلي في تنفيذ المشاريع الوطنية.