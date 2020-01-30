نيبنزيا يذكر مؤلفي "صفقة القرن" بأن مرتفعات الجولان أرض سورية

ذكر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مؤلفي "صفقة القرن" بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بأن مرتفعات الجولان أرض سورية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "بالأمس نشرت رؤية واشنطن للتسوية في الشرق الأوسط ولاحظنا بالخرائط الواردة في الخطة بأن مرتفعات الجولان تم تعريفها على أنها أرض إسرائيلية، وبهذا الصدد، نود أن نذكر واضعي الخرائط الجغرافية بأننا[روسيا] وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لا نعترف بسيادة إسرائيل فوق الجولان".

وشدد ممثل روسيا الدائم،

على أن "مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة بشكل غير قانوني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الثلاثاء، عن خطته للسلام من أجل تسوية القضية "الفلسطينية – الإسرائيلية"، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" في حضور رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والبحرين والإمارات.



وبحسب ترامب ونتنياهو فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان، أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

ولفت الجانبان، إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق" إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".