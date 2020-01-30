اطلاق سراح المواطنة الاسرائيلية من مركز الاحتجاز بموسكو بعد العفو الرئاسي

اعلنت مصلحة السجون الروسية، أن المواطنة الاسرائيلية، نعاما يسسخار، التي تم العفو عنه من قبل الرئيس الروسي، اطلق سراحها من مركز الاحتجاز.

قال بيان "فيما يتعلق بمرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 29 يناير رقم 67 بشأن العفو، فقد تم اطلاق سراح نعاما يسسخار من مركز الاحتجاز".

هذا وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، والذي يزور موسكو في زيارة عمل قصيرة.

وصرح مكتب نتنياهو لوكالة "سبوتنيك" اليوم، بأن "نتنياهو سيتوجه إلى موسكو لإطلاع بوتين على "صفقة القرن".