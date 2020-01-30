الصاروخ الناقل الروسي الجديد قادر على التزود بالوقود في الفضاء الخارجي

سيكون الصاروخ الحامل الواعد "كورونا" الذي يمكن استخدامه لأكثر من مرة، قادر على التزود بالوقود مباشرة في المدار، بحسب علماء من مركز الصواريخ "ماكييف". فكر المطورون في تصميم "كورونا" بحيث تلقت وحدة الالتحام للصاروخ وظيفة التزويد بالوقود.

وقال ألكسندر فافيلين، مهندس التصميم: "لقد أتيحت لنا الفرصة لالتحام صاروخين في رحلة مدارية ونقل الوقود من خلال ربط الأنظمة على متنها".

يقوم مركز "ماكييف" بتطوير "كورونا" منذ عام 1997. خلال هذا الوقت، قام العلماء بتغيير كبير ووضع اللمسات الأخيرة على التصميم الأولي للصاروخ. وفقًا للمهندسين، سيصبح كورونا صاروخ نقل قادر على نقل ليس فقط على إيصال البضائع، ولكن أيضًا الأشخاص، إلى المدار. يأمل العلماء أن يكون من الممكن تركيب مقصورة في الصاروخ. يخطط لاستخدامه لتوصيل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك لتنظيم الرحلات السياحية.