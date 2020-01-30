الخارجية: موسكو لم تتلق بعد دعوة من بوليفيا للمشاركة في عملية مراقبة سير الانتخابات

أعلن مدير قسم أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، بأن موسكو لم تتلق بعد دعوة من بوليفيا للمشاركة في عملية مراقبة سير الانتخابات العامة.

وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي لم نتلق دعوات لمشاركة المراقبين الروس في عملية مراقبة سير الانتخابات في بوليفيا".

يذكر أنه بعد إعلان المعارضة البوليفية، بقيادة كارلوس ميسا، عن مخالفات انتخابية واسعة النطاق في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استقال الرئيس إيفو موراليس من منصبه وغادر البلاد تحت ضغط من الجيش، وتبعته استقالة قيادة بوليفيا العليا برمتها، لتنتقل السلطة إلى السياسية المعارضة، جانين أغنيس، وهي كانت قد أعلنت نفسها رئيسة لمجلس الشيوخ.

وأعلنت السلطات إجراء انتخابات جديدة يحظر على موراليس المشاركة فيها كمرشح، وهو مقيم حاليا في الأرجنتين، حيث يقود الحملة الرئاسية لحركته "من أجل الاشتراكية". وبدورها قررت المحكمة البوليفية العليا للانتخابات إجراء انتخابات عامة في 3 أيار/مايو المقبل.