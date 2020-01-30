ماكدونالدز: بنهاية هذا العام جميع مكونات قائمة طعامنا في روسيا ستنتج هناك

أعلن المدير العام لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في روسيا ، مارك كارينا، اليوم الخميس، أن جميع مكونات قائمة طعام سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الروسية سوف يتم إنتاجها في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال مارك خلال مؤتمر صحفي: "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في تطوير شبكة الموردين المحليين، وأنا سعيد وفخور بأن أقول لكم الآن إنه بحلول نهاية عام 2020، سيتم إنتاج 100 في المئة من منتجات ماكدونالدز في روسيا".

يذكر أن "ماكدونالدز" تأسست في عام 1940 من قبل الشقيقين، ديك وماك ماكدونالدز. تم افتتاح أول مطعم في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأميركية في عام 1948 ، وضعت الشركة لأول مرة في العالم مبادئ مفهوم "الوجبات السريعة".

وافتتح أول مطعم "ماكدونالدز" في روسيا في أوائل عام 1990، في ساحة "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، حيث يوجد الآن في روسيا أكثر من 735 مطعم "ماكدونالدز"، وتم تعيين مارك كارينا في منصب المدير العام لـسلسلة "ماكدونالدز" في روسيا في تموز/ يوليو 2018.