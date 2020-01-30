وزارة المالية الروسية: موسكو لا تجري مشاورات بشأن منح قرض للبنان

صرحت وزارة المالية الروسية بأنه لا تجري في الوقت الحالي مشاورات حول منح قرض للبنان.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بهذا الصدد، اليوم الخميس: "لا تجري مشاورات من جانب وزارة المالية الروسية".

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة الفائت، مع المستشار الرئاسي اللبناني أمل أبو زيد، نية موسكو تعزيز التعاون مع الجمهورية اللبنانية، التي تعاني الآن من أزمة اقتصادية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في ختام اللقاء: "خلال المحادثة جرت مناقشة مستفيضة لتطور الوضع في لبنان. وفي الوقت نفسه أكد الجانب الروسي دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية الصديقة واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

وكانت قد أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد مخاض عسير استمر نحو ثلاثة أشهر تلت استقالة الحكومة السابقة التي كان يترأسها سعد الحريري، على أثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في البلاد.