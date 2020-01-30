لا ند لها... كيف تكون المقاتلة الروسية الجديدة

قبل 10 أعوام في يناير/كانون الثاني 2010، صعد النموذج التجريبي من المقاتلة الروسية الجديدة إلى السماء.

وأطلق على الطائرة الجديدة التي تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث الآن من المقاتلات اسم "تي-50" الذي تغير في وقت لاحق إلى "سوخوي 57" أو "سو 57" باختصار. وتواصل روسيا العمل في مشروع "سوخوي 57". وستبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم النماذج العملية من المقاتلة الجديدة في أقرب وقت.

قلب المقاتلة الجديدة

ومن المهام المطروحة على مجمع الصناعات العسكرية في روسيا إنتاج المحرك الخاص بمقاتلة "سو-57" التي تعمل الآن بالمحرك الخاص بمقاتلات الجيل الرابع، وهو محرك جديد تماما يخضع للاختبارات منذ عام 2017. ومن الشروط الواجب توفرها فيه أنه يمكِّن الطائرة من استخدام السرعة الفائقة الأسرع كثيرا من الصوت بدون حارق لاحق.

وتظل أكثرية مواصفات المحرك الجديد محاطة بالسرية، ولكن بات معلوما أنه (أي المحرك الجديد) يضمن للطائرة الإقلاع والوصول إلى العلو المطلوب في أسرع وقت.

ومن المعروف أيضا أن المحرك الجديد يستطيع أن ينتج أكثر من 18 ألف كيلوغرام من قوة الدفع، مع العلم أن المحرك الذي تستخدمه مقاتلة "سو-57" الآن يستطيع أن ينتج 15 ألف كيلوغرام من قوة الدفع.

ومن أهم مميزات المحرك الجديد أيضا أنه لا تنبعث من فوهته أي نار وهو ما يتيح إخفاء الطائرة عن رادار كشف الطائرات.

كثرة الأسلحة

ولا يتوقف صانع الطائرة الجديدة في شركة "سوخوي" عن اختبار وتجريب معداتها وأسلحتها.

ولم يتم إعلان أسماء الأسلحة التي تحملها مقاتلة "سو-57"، ولكن رئيس إدارة صناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، أكد أن الطائرة تستطيع أن تحمل الكثير من الأسلحة. وقد تمت صناعة بعضها في حين يظل البعض الآخر قيد الإنشاء.

ومن المعروف أن طائرة "سو-57" تستطيع أن تحمل حوالي عشرة أطنان من الأسلحة ومنها الصواريخ الموجهة وغير الموجهة وصواريخ جو – جو وجو – سطح والقنابل الموجهة. وليس مستبعدا أن تنضم إلى ترسانة أسلحة مقاتلة الجيل الخامس الروسية صواريخ "كينجال" وهي صواريخ سريعة جدا تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.

دخول الخدمة الفعلية

وستبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات "سو-57" خلال العام الجاري بموجب صفقة شراء 76 طائرة التي تم توقيعها في عام 2019. ولم يعلن سعر شراء الطائرة الجديدة، ولكن يُتوقع أن يخفّض ثمنها بنسبة 20 في المائة.

وخططت وزارة الدفاع الروسية لتزويد 3 أفواج من القوات الجوية بمقاتلات "سو-57" قبل عام 2028.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاتلات "سو-57" ستستعين أثناء قيامها بالمهام المطروحة عليها بالطائرات المسيّرة المسماة بـ"أوخوتنيك" التي يتم اختبارها الآن.

ومن الجدير ذكره أن حلف شمال الأطلسي كشف عدم رضاه عن شروع روسيا في صنع الطائرة المقاتلة التي لا يوجد ند لها، بإطلاق اسم "مجرم" (Felon) على المقاتلة الروسية الجديدة.