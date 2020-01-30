بوتين لنتنياهو: من الجيد للمواطنة الإسرائيلية المعفى عنها أنها لم تعبر حدود روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه تم توقيع مرسوم العفو عن المواطنة الإسرائيلية، نعمة يسسخار، مشيرا إلى أنها لم تعبر حدود روسيا، وهذا الأمر "جيد بالنسبة لها".

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "السيد رئيس الوزراء، لقد توجهتم بطلب للإفراج عن المواطنة الإسرائيلية، من قضاء عقوبة بسبب مخالفتها للقانون، بوجود مخدرات بحوزتها بطريقة غير مشروعة".

وتابع الرئيس الروسي: "أود أن أشير في هذا الصدد إلى دور بطريرك القدس ووالدتها. أنتم تعرفون أن المرسوم الخاص بالعفو عنها قد تم توقيعه. وهي، ولله الحمد، وأمر جيد جدا بالنسبة لها، لم تعبر حدود روسيا".

وطلب بوتين نقل أطيب تمنياته ليسسخار وأفراد أسرتها، قائلا: "انقلوا أطيب تمنياتي لها ولعائلتها".

وكانت إدارة هيئة السجون الفدرالية الروسية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، أنه تم إطلاق سراح يسسخار.

يذكر أن محكمة مقاطعة موسكو كانت قد أيدت، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة بسجن المواطنة الإسرائيلية، نعمة يسسخار، لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها.

وتم اعتقال يسسخار في التاسع من أبريل/نيسان 2019، في منطقة العبور بمطار "شيريميتيفو"، في طريقها من دلهي إلى تل أبيب.

وعثر مع الإسرائيلية نحو تسعة غرامات من الحشيش، لتعترف بحيازتها للمخدر لأغراض شخصية وبدون قصد التهريب.

وقام فريق دفاع يسسخار برفع شكوى على الحكم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدأ بإعداد طعن بالنقض ضد الحكم واستئناف الحكم.

عقب ذلك، وفي طلب الرأفة الموجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، اعترفت المواطنة الإسرائيلية جزئيا بالذنب.