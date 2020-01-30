روسيا تستقبل الشهر المقبل رواد فضاء هنود لتلقي التدريب

أفاد رئيس مركز تدريب رواد الفضاء، بافل فلاسوف، اليوم الخميس، بأن رواد الفضاء الهنود سيصلون إلى روسيا في شهر شباط/ فبراير لتلقي التدريب.

سمارة - سبوتنيك. وقال فلاسوف، للصحفيين: "سيصلون في شباط/ فبراير. وقد تم إعداد برنامج لتدريبهم لمدة تزيد عن عام ونصف العام".

وأوضح فلاسوف أن رواد الفضاء الهنود سيتدربون تحديدا في تخصصين: أحدهما - "قائد مركبة فضائية "والثاني "مهندس فضائي".

وكان وزير الطاقة الذرية والفضاء الهندي جيتندرا سينغ أعلن أن رواد الفضاء الهنود سيتدربون في روسيا لمدة 11 شهرا، وسيبدأ تدريبهم في كانون الثاني/ يناير من هذا العام.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في آب/ أغسطس عام 2018 أن البلاد سترسل طاقمها الوطني الخاص إلى المدار الفضائي قبل عام 2022. وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، وافق مجلس الوزراء الهندي على تمويل برنامج أطلق عليه اسم "غاغانيان". ومن المخطط أن تجري الرحلة الفضائية المأهولة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021.