زاخاروفا: موسكو تتابع عن كثب رد فعل الدول العربية حول "صفقة القرن"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتابع عن كثب رد الفعل العربي على مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول "صفقة القرن"، وترى أنه سلبي حتى الآن.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الروسية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "في الوقت نفسه، نراقب بعناية رد فعل العواصم العربية على المبادرة الأميركية. حتى الآن ، فإن التقييمات القادمة متشككة سلبيا بالنسبة للجزء الأكبر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن "صفقة القرن" والتي تضمن برأيه حلا للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يقوم على أساس "دولتين" ولكنه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها.

يتبع..