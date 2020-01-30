خبيرة: الرحم الاصطناعي مكلف ولا يمكن أن يحل محل الرحم الطبيعي

تعود محاولات إنشاء رحم اصطناعي إلى ستينيات القرن الماضي، ولكن معظمها كان بعيدا عن دفء المشيمة الحقيقية.

يواصل العلماء المحاولة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الولادة قد تسوء في الحمل شديد التعقيد، وتكون لها عواقب تؤثر على حياة الطفل بأكملها، كما أن الولادات المبكرة تحدث في أكثر من 10 في المائة من حالات الحمل ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر إصابة الوليد بأمراض الرئة والشلل الدماغي واضطرابات النمو.

وأثبتت دراسة حديثة أجريت مؤخرا على "رحم اصطناعي" تجريبي فعاليته في إنقاذ حياة حملان ولدوا قبل أوانهم وإبقائهم على قيد الحياة لأسابيع. وقد رجحت إحدى الدراسات أن هذا الجهاز يمكن في المستقبل أن ينقذ حياة الرضع الذي يولدون في فترات مبكرة من الحمل. في هذا السياق، قال الباحثون إن الجهاز الجديد استطاع الإبقاء على حياة الحملان لمدة تصل إلى 28 يوما، وهي أطول فترة ممكنة استطاع فيها الرحم الاصطناعي الحفاظ على الحالة الصحية للحملان مستقرة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أوضح المختص في الجراحة بمستشفى الأطفال في فيلادلفيا، ألان فليك، أنهم "حاولوا تطوير الرحم الاصطناعي من خلال محاكاة الرحم الأصلي ووظائف المشيمة". مشيرا إلى أنه بإمكان هذا الرحم المحافظة على حياة الأطفال الخدج لمدة أسابيع، مما سيساهم بشكل كبير في التقليل من معدلات وفيات الأطفال الرضع، وفي تحسين نتائجها على المدى القريب والبعيد على حد السواء".

وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" انتقدت أخصائية أمراض النساء والتوليد وخبيرة منظمة الصحة العالمية لوبوف يروفيفا فكرة الرحم الاصطناعي مشيرة إلى الآثار الجانبية له وقالت: "يمكنني أن أقول شيئًا واحدًا: كلما ولد الطفل في وقت مبكر أعني في المراحل المبكرة من الحمل، كلما زاد خطر الإصابة بالشلل الدماغي."

وتابعت يروفيفا بقولها:" لكي يكتمل نمو جميع أعضاء الجنين، يجب أن يحدث كل شيء في الرحم الطبيعي. خاصة أن الجهاز العصبي لايمكن أن يكتمل نموه بشكل كامل إلا داخل الرحم الطبيعي وبالتالي فإن الرحم الاصطناعي لايمكن أن يحل محل الرحم الطبيعي."

ولفتت الخبيرة إلى أن التجارب التي يجريها الغرب على الجسم البشري، لم تثبت فعاليتها جميعا موضحة أنه لكي ينمو طفل خدج واحد فقط من 0.5 كغ إلى 1.5 كغ خلال 3-4 أشهر، يحتاج إلى إنفاق نحو 300000 يورو للمحافظة عليه موضحة أن الأمر سيتطلب ملايين الدولارات.

وأضافت الخبيرة: "الرحم الاصطناعي لن يستعيض أبدًا عن الرحم الطبيعي، ومن المحتمل جدًا أن يظل الطفل معاقًا.

واختتمت قائلة: "في بعض الأحيان يرغب المهندسون والمتخصصون في علوم الأحياء في إثبات صحة أفكارهم الغريبة وأهميتها للبشرية، إذا حاولنا تغيير آليات الطبيعة، يمكن أن تنتقم منا بقسوة".