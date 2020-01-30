السلطات الروسية تنفى تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو

نفى مكتب تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان تعليقا على معلومات أفادت بتسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو: "نحن لا نؤكد هذه المعلومات".

واليوم الجمعة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد ، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقل لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.

وقال غيبريسوس، اليوم الخميس، إنه وفقًا لنتائج اجتماع لجنة الطوارئ في المنظمة "نعلن حالة الطوارئ الدولية"، وأن المنظمة لا تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.