نقل شاب روسي عائد من الصين في كبسولة...فيديو

ظهر شريط فيديو على شبكة الإنترنت لنقل شاب روسي عائد من الصين، لديه أعراض مرض الالتهاب الرئوي، في كبسولة.

نشر موقع MySlo على اليوتيوب فيديو لنقل شاب روسي من مدينة تولا عائد من الصين في كبسولة للحماية البيولوجية.

ويظهر في الفيديو سيارة مركز طب الكوارث في مقاطعة تولا. ويحمل أشخاص يرتدون بدلات واقية شخصًا موضوعا في كبسولة للحماية البيولوجية.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئة صحية عامة تثير قلقا عالميا.