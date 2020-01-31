تعليق شحنات الهواتف الذكية من الصين إلى روسيا بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركات الهواتف الذكية الصينية مثل "هواوي" و"شاومي" و"فيفو" و"ريلمي" و"زد تي إي" و"لينوفا"، بالإضافة إلى شركة "آبل" الأميركية، عن تعليق شحنات الهواتف الذكية من الصين إلى روسيا لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا" المستجد، حسبما أفادت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصادر بين شركاء هذه العلامات التجارية.

وأرسلت الشركات تقارير إلى الشركاء توضح أن تأجيل الشحنات يرجع إلى حقيقة أن المصانع قد مددت أيام العطل للسنة الصينية الجديدة حتى 10 شباط/فبراير، بسبب فيروس كورونا، وهناك احتمال لتمديد الفترة​​​.

كما علقت شركة آبل شحنات الهواتف من المصانع المتواجدة في الصين. وأكد مصدر في أحد متاجر الإلكترونيات للصحيفة هذه المعلومات.

وقال المكتب الصحفي لشركة "فيفو" للصحيفة إنه بسبب تمديد عطلة رأس السنة الجديدة حتى شباط/فبراير 2020، سيتغير جدول الإمدادات لجميع الشركات التي يقع إنتاجها في الصين بنحو أسبوعين. في الوقت نفسه، أكدت الشركة أن التحول في الجدول الزمني لن يؤثر على توفر الهواتف الذكية ولن يكون ملحوظًا للمستهلك.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

إلى ذلك أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.