روسيا تعلن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد"

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان ("روس بوتريبنادزور")، اليوم الجمعة، أنه وفقا لآخر البيانات لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للهيئة في بيان: "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" [إن سي أو في – 2019]"، مضيفا أنه "خلال فترة الرصد، تم التعرف على 236 مرضى يحملون علامات إصابات التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة".

ونفى مكتب نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أن روسيا ابتداء من اليوم الـ30 كانون الثاني / يناير، تعلق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار الفيروس التاجي في جمهورية الصين.

كما قررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9.7 ألف حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.

منظمة الصحة العالمية صنفت، أمس الخميس، فيروس "كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" .