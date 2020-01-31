ركاب مترو موسكو يتصلون أكثر من مليوني مرة في اليوم بشبكة الـ "واي فاي" المجانية

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن ركاب مترو موسكو يتصلون يومياً بشبكة "وايرلس" المجانية نحو 2.3 مليون مرة وسطياً، ويحملّون 93 تيرابايت من المعلومات يومياً.

وكتب سوبيانين في مدونته الخاصة على تويتر: "في عام 2019 شبكة "واي فاي" مترو موسكو المجانية أمنت اتصال مجاني لـ9.4 مليون راكب مترو موسكو، وسطياً الركاب يتصلون بالشبكة 2.3 مليون مرة يومياً ويحملّون 93 تيرابايت من المعلومات".

5 лет назад мы сделали бесплатную сеть Wi-Fi на всех линиях #мосметро. Москва стала первым городом в мире, где пассажиры могут бесплатно пользоваться интернетом. Доступный Wi-Fi - стандарт для всех проектов столичного транспорта, включая #МЦД. Что в планах https://t.co/ufZhRoUuu8 pic.twitter.com/VmCzm1wCTn — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 31, 2020

كما أشار عمدة موسكو إلى أنه منذ 5 سنوات تم تنفيذ مشروع إحداث شبكة "واي فاي" مجانية في جميع خطوط المترو في المدينة. ووفقاً له، أصبحت موسكو أول مدينة في العالم تمكّن ركابها من استخدام الإنترنت في القطارات خلال حركتها.