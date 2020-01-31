تعزيز قاعدة " كانت" الجوية الروسية في قرغيزيا بمدرعات مزودة برشاشات ثقيلة

أفاد المكتب الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية، اليوم الجمعة، أن القاعدة الجوية الروسية في قرغيزيا قد تم تعزيزها بعربات مدرعة مزودة برشاشات ثقيلة.

بيشكيك - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي في بيان: "إن 13 عربة عسكرية مدرعة ذات قدرة زائدة على عبور الأراضي الوعرة ومزودة برشاشات ثقيلة قد انضمت إلى أسطول العربات التابع للقاعدة العسكرية الروسية الموحدة في قرغيزيا".

وتم افتتاح القاعدة الجوية الروسية "كانت" في قرغيزيا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003، بصفتها مكون جوي ضمن تنظيم قوات الانتشار السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتتمثل مهامها الرئيسية في حماية العمليات البرية للقوات التابعة لمنظمة الأمن الجماعي من الجو.

وتضم هذه القاعدة طائرات من طراز "سوخوي – 25 إس إم" ومروحيات من طراز "مي-8 إم تي في"، أما بنسبة لانتمائها فإن هذه القاعدة تعمل ضمن صلب تنظيم المنطقة العسكرية المركزية لروسيا الاتحادية.