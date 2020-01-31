روسيا ترغب في توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد البريكست

أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في المملكة المتحدة، أندريه كيلين، اليوم الجمعة، أن روسيا توّد إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا العظمى بعد مغادرة المملكة الاتحاد الأوروبي.

وقال كيلين: "ترغب روسيا في إقامة اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد البريكست ومع ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن هذا".

وأضاف الدبلوماسي، "على الرغم من أن خبراءنا الاقتصاديين وبعض رجال الأعمال قد قالوا: "لننتقل إلى منطقة التجارة الحرة"، وهذه، من حيث المبدأ، ليست فرضية، وهو أمر يمكن تحقيقه تماما، ولكن لتنفيذ ذلك على لندن أيضا اتخاذ موقف جريء في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أنه "الآن، بقدر ما نفهم، مهمة أوروبا هي إبقاء لندن في إطار سياستها، بما في ذلك فيما يتعلق بروسيا".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، سابقا، أن "نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، التقى اليوم 29 يناير/كانون الثاني، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ماركوس إديرر، الذي أبلغه رسميا عن الانسحاب المقبل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نهج "الفترة الانتقالية" في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في الأول من فبراير/شباط.

هذا وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 من اليوم 31 يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عملياً، حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى ديسمبر/كانون الأول القادم، يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.