العثور على طائرة "إيل-2" تعود للحرب العالمية الثانية في قاع البحر الأسود

ينوي الأخصائيون اجراء دراسة للطائرة التي تم العثور عليها لمعرقة تاريخ هذه الطائرة واحتمال وجود رفات أفراد الطاقم على متنها.

أعلن رئيس فرع كراسنودار الإقليمي للجمعية الجغرافية الروسية، إيفان تشايكا، أن أعضاء الجمعية وجدوا في قاع البحر الأسود بالقرب من نوفوروسيسك، وفقًا للبيانات الأولية، الطائرة الهجومية السوفيتية "إيل-2" التي تعود للحرب الوطنية العظمى.

وقال تشايكا لوسائل إعلام روسية: "أعضاء فرع كراسنودار الإقليمي للجمعية الجغرافية الروسية عثروا في البحر الأسود بالقرب من مدينة نوفوروسيسك على طائرة تعود للحرب الوطنية العظمى. ووفقًا للبيانات الأولية، من المحتمل جدًا أن تكون هذه الطائرة السوفيتية إيل -2، ويجري العمل التحضيري حاليًا، ومركز الأبحاث البحرية في نوفوروسيسك المحلي يعد لرحلة استكشافية تهدف إلى التعرف على هذه الطائرة للقيام بالأعمال الفنية والبحثية اللازمة تحت الماء..".

وأوضح أن الطائرة التي عثر عليها كانت في قاع البحر مقلوبة رأسًا على عقب. في إطار الحملة البحثية، يخطط المتخصصون لتحديد الطائرة، وتحديد التسلسل الزمني للأحداث التاريخية المتعلقة بها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك طاقم على متن الطائرة. ولم يقرر الخبراء ما إذا كان سيتم رفع الطائرة بأكملها إلى السطح، ولكن سيتم رفع شظاياها.

إيل-2: طائرة هجوم مدرعة. صممت في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين - أوائل الأربعينيات. تم إنتاج 36183 طائرة.