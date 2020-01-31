نائبة رئيس الوزراء: تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء تاتاينا غوليكوفا أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كلاهما من مواطني الصين.

وقالت غوليكوفا: "لقد سجلت هئية حماية المستهلك حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد- في إقليم زابيكال ومقاطعة تيومين. إنهما يخضعان لرقابة مشددة ومعزولان، ويتم تقديم المساعدة اللازمة لهما. كلاهما من مواطني الصين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.