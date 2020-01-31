روسيا تخطط لجذب أكثر من 9 آلاف طبيب إلى قطاع الصحة في عام 2020

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، أنه من المخطط أن يتم في عام 2020 جذب 9.2 ألف طبيب ونحو 16 ألف شخص من العاملين في مجال التمريض إلى قطاع الصحة في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لها، سيتم تحويل الأموال المخصصة لدفع مرتبات الأطباء والممرضات إلى الصناديق الإقليمية للتأمين الصحي الإجباري: في عام 2020 - 18.3 مليار روبل (ما يعادل 289.839 مليون دولار تقريبا)، وفي 2021 - 19.5 مليار روبل (ما يعادل 308.845 مليون دولار تقريبا)، وفي 2022 - 25 مليار روبل (ما يعادل 395.954 مليون دولار تقريبا)، مشيرة إلى وجود احتياطيات إذا لم تكن هذه الأموال كافية.

وفي هذا السياق قالت غوليكوفا، في اجتماع للجنة الثلاثية الروسية: "تعتمد هذه الحسابات أساسا على العدد المتوقع للأطباء والعاملين في مجال التمريض... حيث افترضنا أن هذا يجب أن يكون مثاليًا من وجهة نظر جذب الأطباء والعاملين في مجال التمريض إلى هذا القطاع. وبالنسبة لعام 2020، يدور الحديث عن جذب 9.2 ألف طبيب ونحو 16 ألفا من العاملين في مجال التمريض".

يذكر أنه من المخطط أن يتم في عام 2021 جذب 9.8 ألف طبيب ونحو 15 ألف شخص من العاملين في مجال التمريض، وفي عام 2022 - 10 آلاف طبيب و29.5 ألف شخص من العاملين في هذا المجال وأن هذه المؤشرات يجب أن تتحقق عن طريق الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.