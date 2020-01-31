لافروف: آمل أن يساهم السفير الأمريكي الجديد في تحسين العلاقات بين البلدين

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يساهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى روسيا الاتحادية، جون ساليفان، في تحسين وتعزيز التعاون بين البلدين.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تمت مناقشة حالة وآفاق تطور العلاقات الروسية الأمريكية، وكذلك بعض المشكلات الدولية الملحة. أعرب سيرغي لافروف عن أمله في أن يساعد السفير الأمريكي الجديد في تحسين وتعزيز تفاعل بلداننا في مختلف المجالات".

وذكرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في وقت سابق أن السفير الجديد يأمل في تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا "في عدد من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

قبل وصوله إلى موسكو كسفير للولايات المتحدة، في يناير من هذا العام، شغل ساليفان منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية.

التحق بوزارة الخارجية في مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية، وكان أيضًا الرئيس المشارك لحوار مكافحة الإرهاب بين روسيا والجانب الأمريكي.

في أبريل 2018، بعد إقالة الرئيس الأمريكي ترامب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، عمل مؤقتًا كوزير للخارجية لمدة 25 يومًا.