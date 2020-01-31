روسيا تخطط لإرسال عدة محطات فضائية إلى كوكب الزهرة بعد عام 2030

أفاد مهندس بارز في مجمع "لافوتشكين" العلمي الصناعي، دميتري خميل، للصحفيين، اليوم الجمعة، أن روسيا قد ترسل عدة محطات أوتوماتيكية إلى كوكب الزهرة في الثلاثينيات من القرن الـ21. وذلك علاوة على محطة "فينيرا – دي" التي يتم تصميمها حاليا.

مدينة خيمكي (مقاطعة موسكو) - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال ديميتري خميل، خلال مشاركته في الدورة الميدانية للمؤتمر العلمي "قراءات كورولوف الأكاديمية": "إذا استغرق العمل على تصميم محطة "فينيرا - دي" العقد الحالي بأكمله تقريبا، فإن الخطوات التالية ستكون بعد ذلك. أي بعد عام 2030".

يشار إلى أنه سبق وصرح رئيس مؤسسة " روسكوسموس "، دميتري روغوزين، أن مشروع محطة الأبحاث الأوتوماتيكية "فينيرا - دي"، الذي تم إلغاؤه من برنامج الفضاء الفدرالي، للفترة بين أعوام 2016-2025، بسبب تقليص ميزانية الدولة، يمكن أن يجري إدخاله في البرنامج الشامل "الأنشطة الفضائية لروسيا" لمدة 10 سنوات، والذي من المخطط أن يتم تبنيه في عام 2020.

ووفقا لمفهوم العمل الذي تقوم به مجموعة العمل العلمية الروسية الأمريكية المشتركة والخاصة بهذا المشروع، ستقوم المحطة الفضائية بدراسة شاملة لجو كوكب الزهرة وسطحه وتركيبه الداخلي والبلازما المحيطة به.

كما يشار إلى أنه سبق وتم التخطيط لإطلاق البعثة الروسية الأمريكية إلى كوكب الزهرة، في الفترة من 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2027 حتى 16 يناير عام 2028، ولكن أكاديمية العلوم الروسية اقترحت فيما بعد تأجيلها إلى عام 2029.