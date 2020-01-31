بوغدانوف يناقش مع السفير الفرنسي الوضع في الشرق الأوسط

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي، اليوم الجمعة، الوضع في سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن الوضع في الخليج.

وأضافت الوزارة: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في الخليج في سياق المقترحات المفاهيمية الروسية ذات الصلة لإنشاء نظام أمن جماعي".

وجرى اللقاء، بحسب البيان، بناءً على طلب السفير الفرنسي.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة جرى تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الملحة في جدول أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع الحالي في سوريا وليبيا ومنطقة الصحراء والساحل وجمهورية إفريقيا الوسطى".

هذا واقترحت روسيا، في وقت سابق، في مفهومها عن الأمن الجماعي في منطقة الخليج، الذي نشرته، الثلاثاء 23 تموز/ يوليو، على دول المنطقة، إنشاء منظمة للأمن تتضمن في عضويتها، روسيا والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي.