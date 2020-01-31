سيالة بخصوص المعتقلين الروس: ما زالا تحت التحقيق وفايز السراج لا يتدخل في شؤون القضاء

صرح وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد الطاهر سيالة، اليوم الجمعة، بأن القضاء الليبي هو من يبت بقضية المعتقلين الروس، وأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لا يتدخل في أمور القضاء.
وقال سيالة لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الرسالة التي أرسلها صندوق حماية القيم الوطنية الروسي إلى السراج بطلب الإفراج عن المعتقلين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان: "مازالا تحت التحقيق، فايز السراج لا يتدخل في شؤون القضاء، إنهما ما زالا بيد الجهاز القضائي تحت التحقيق، يجب أن ينتهي التحقيق ويقول الجهاز القضائي كلمته".
هذا وكان رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش، قد أعلن اليوم الجمعة، أنه سيعلن مبادرة لعقد مؤتمر جديد بشأن ليبيا، إذا فشلت آليات الضغط الاجتماعي في العمل، وإذا لم يتم إطلاق سراح الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان، اللذين تحتجزهما سلطات طرابلس بشكل غير قانوني.
وكان صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، قد بعث برسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، طالبًا منه الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في برلين والإفراج عن المواطنين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان، المحتجزين من قبل سلطات طرابلس.
يذكر في هذا الصدد أن مالكيفيتش، كان قد أعلن في تموز/يوليو الماضي، عن احتجاز موظفي الصندوق في ليبيا، بما في ذلك عالم الاجتماع، مكسيم شوغاليف.
ووفقاً لمالكيفيتش، كان موظفا فريق الأبحاث التابع للصندوق، يشاركان حصريًا في إجراء الدراسات الاستقصائية الاجتماعية، ودراسة الوضع الإنساني والثقافي والسياسي في البلاد.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، والسفارة الروسية لدى ليبيا، على اتصال دائم مع السلطات في طرابلس وتعملان على تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقديم المساعدة القنصلية المطلوبة للمواطنين الروس المحتجزين في ليبيا.
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