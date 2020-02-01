الرئيس الأوكراني يخون جده

أثارت تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الحرب العالمية الثانية استياء مَن يعرف تاريخ هذه الحرب.

ومن المعروف أن الحرب العالمية الثانية بدأتها ألمانيا النازية بالاعتداء على بولندا في 1 سبتمبر/أيلول 1939. وبعد احتلال أوروبا كلها تقريبا هاجمت ألمانيا اتحاد الجمهوريات السوفيتية ومنها جمهورية أوكرانيا. وعانى سكان الاتحاد السوفيتي عامة والأوكرانيون خاصة الأمرين من العدوان الألماني الفاشي وانبروا لصده.

وكان جد الرئيس الأوكراني الحالي، سيميون إيفانوفيتش زيلينسكي، واحدا من الرجال الذين قاتلوا الغزاة.

وحصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما ادعى الرئيس الأوكراني أثناء قيامه بزيارة إلى بولندا مؤخرا أن الاتحاد السوفيتي يقتسم مع ألمانيا المسؤولية عن بدء الحرب العالمية الثانية.

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على ادعاءات فلاديمير زيلينسكي فقالت إن كلام الرئيس الأوكراني يعني ارتكاب الخيانة الكبرى بحق شعبه.

ومن الجدير ذكره أن جد الرئيس الأوكراني الحالي ورفاقه في الجيش الأحمر أوقعوا 15 قتيلا في صفوف الغزاة خلال إحدى معارك حرب تحرير الوطن من الاحتلال الفاشي في بداية عام 1944، وترقى إلى رتبة ملازم في نهاية الحرب.