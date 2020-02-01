روسيا تبدأ بإجلاء مواطنيها من الصين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأنه بناء على أمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستشارك طائرات القوات الجوية الروسية في إجلاء المواطنين الروس من الصين.

وقال بيسكوف للصحفيين "بأمر من الرئيس الروسي، القائد الأعلى، فلاديمير بوتين، ستشارك قوات الفضاء الروسية في إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا".

وأعرب الرئيس الروسي، في وقت سابق، عن ثقته بوقف انتشار وباء كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية.

وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 249 شخصا.

وأشار الإقليم إلى أنه تم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة الجمعة ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 7153.

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.