موسكو تكشف موعد إجلاء مواطنيها من الصين

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، بأنه من المقرر إجلاء المواطنين الروس من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية في الفترة من 3 إلى 4 شباط/فبراير.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين:

"بسبب أن الأمر استغرق بعض الوقت لاستكمال تنسيق معلومات الطيران من قبل الجانب الصيني، سيتم إجلاء المواطنين الروس من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة - الجو فضائية الروسية يومي 3 و 4 شباط/فبراير."

من جهة ثانية، قال بيسكوف للصحفيين "بأمر من الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، ستشارك قوات الفضاء الروسية في إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا".

وأعرب الرئيس الروسي، في وقت سابق، عن ثقته بوقف انتشار وباء كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية.

وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 249 شخصا.