روسيا توقف مؤقتا إصدار تأشيرات العمل للصينيين

علقت روسيا مؤقتا التأشيرات السياحية المجانية، بالإضافة إلى تأشيرات العمل للمواطنيين الصنيين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في الوثيقة التي تم نشرها عبر موقع رئاسة الوزراء "توقيف التأشيرات السياحية المجانية مؤقتا المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية الصين الشعبية في الرحلات الجماعية السياحية بدون تأشيرة بتاريخ 29 فبراير 2000".د

وأضاف الوثيقة "على وزارة الخارجية الروسية تعليق مؤقتًا قبول الوثائق وإصدار تأشيرات العمل لمواطني جمهورية الصين الشعبية في مكاتب القنصلية بوزارة الخارجية الروسية في جمهورية الصين الشعبية، كما يتم إعلام الجانب الصيني بالتدابير المتخذة، وتؤكد أنها مؤقتة".

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تعليمات إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية والهيئات الإقليمية التابعة لها بتعليق استلام المستندات وتسجيل وإصدار الدعوات لدخول الاتحاد الروسي لغرض العمل من أجل مواطني جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى تصاريح لجذب العمال الأجانب وتصاريح العمل لهؤلاء المواطنين الموجودين خارج البلاد.

وبتعليمات من الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، ستشارك القوة - الجو الفضائية الروسية في بإجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضررا من فيروس كورونا والتي اليوم ستبدأ بتشغيل رحلاتها الجوية.

من أجل نقل المواطنين الروس على وجه السرعة إلى الأراضي الروسية، تشارك 5 طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية. وسيكون على متن كل طائرة أطباء عسكريون ومتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مجال الفيروسات باستخدام أدوات التشخيص الحديثة، ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك الأدوية اللازمة".