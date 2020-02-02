إلغاء آلاف القوانين السوفيتية في روسيا

توقف أكثر من 3.5 ألف قانون سوفيتي عن العمل في روسيا منذ 1 فبراير/شباط 2020.

ومن بين القوانين التي تم إلغاؤها، قانون عن ساعات العمل (ثماني ساعات في اليوم) وصك القطع الذهبية وظروف عمل عاملات المنازل وعددها 3709 قانون، بحسب موقع القوانين الفيدرالية الروسية.

ووقع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف على أمر إلغاء القوانين السوفيتية في سبتمبر/أيلول 2019، وأشار إلى ضرورة إلغاء منها ما يعيق التنمية الاقتصادية.

وإلغاء قانون عن ساعات العمل لن يؤثر على ساعات عمل الروس في الوقت الحالي، لأن هناك قانون عمل تم إنشاؤه عام 2002 ينص على نفس القانون.

وفرض أول قانون تم إلغاؤه عام 1923 وآخر قانون عام 1991 وجاء في بيان الوزارة أنه تم إلغاء تلك القوانين التي لم تعد تطبق بشكل عملي.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي. كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة. ومن بين تلك التعديلات اقترح بوتين، أن يقوم البرلمان الروسي بتحمل مسؤولية أكبر عند تشكيل الحكومة الروسية.