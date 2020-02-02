المتحدث الرئاسي الروسي يعلق على "صفقة القرن"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد، في تسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين "صفقة القرن" لا تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلن بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "نرى رد فعل الفلسطينيين. كما نرى رد فعل عدد من الدول العربية المتضامنة مع الفلسطينيين في رفض هذه الخطة. وهذا، بطبيعة الحال، يجعلنا نفكر في جدواها.

وأضاف "هناك عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ومن الواضح أن بعض بنود هذه الخطة لا تمتثل تماما لأحكام قرارات مجلس الأمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من يوم أمس، رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأميركية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.