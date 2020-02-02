بيسكوف يحذر من عدم احترام المواطنين من قبل السلطات

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في حديث حول إقالة رئيس جمهورية تشوفاشيا ليونيد إغناتييف، أن الرئيس سبق أن حذر مرارا من عدم مقبولية أي مظاهر قلة الاحترام من قبل السلطات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1":

"لقد رأينا تصرفات غير لبقة للغاية، وسبق أن أكد الرئيس مرارا حول أن أي مظاهر من تقرير احترام المواطنين من قبل السلطات غير مقبولة البتة، وهو يعتبر ذلك أمرا لا يمكن القبول له، وبناء على ذلك أفسر القرار الذي قام به الرئيس".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إصدار الرئيس الروسي قبل أيام لمرسوم حول إقالة رئيس جمهورية تشوفايشيا من منصبه.