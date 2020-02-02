مباحثات "روسيا - الناتو" تجري في باكو 6-7 فبراير

أفاد مصدر دبلوماسي بأن المفاوضات بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا، تودا وولترز، ستجري في باكو بتاريخ 6-7 فبراير.

باكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من الخطط خلال الأسبوع المقبل، على الأرجح 6-7 فبراير، عقد مفاوضات بين بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف والقائد العام لقوات الناتو في أوروبا، تودا وولترز".

وأوضح المصدر أن موضوع اللقاء والأجندة معروفة فقط من قبل الطرفين المعنيين، وأن العاصمة الأذربيجانية باكو في مكان لقاء تقليدي بهذا المستوى.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف. كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.