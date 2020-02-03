طائرة استطلاع بريطانية تحلق فوق حدود منطقة كالينينغراد الروسية

فوفقا لموقع "Plane Radar" فإن طائرة استطلاع "من طراز بوينغ RC-135W Rivet Joint أقلعت من قاعدة ميلدين هول في بريطانيا ثم توجت إلى منطقة كالينينغراد.

ويقوم العسكريون الأجانب بإجراء جولات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية. غالبًا ما يتم ملاحظتهم في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار وفوق بحر البلطيق.

وفي الآونة الأخيرة تم رصد العديد من طائرات الاستطلاع الأجنبية وبخاصة الأمريكية على الحدود الروسية، كما تم رصدها فوق البحر الأسود وبمسافات ليست بعيدة عن القاعدة الروسية في سوريا.