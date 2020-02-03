الرابطة الروحية لمسلمي روسيا بصدد عرض تقرير للخبراء حول احترام حقوق المسلمين فيها

أعلن رئيس الرابطة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي ألبير كرغانوف، اليوم الاثنين، أن الرابطة ستعرض في شباط/فبراير الجاري، تقريرا للخبراء حول قضايا احترام حقوق المسلمين في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال كرغانوف، خلال طاولة مستديرة بوكالة الأنباء الدولية "روسيا اليوم": "لقد قمنا بإعداد تقرير للخبراء عن احترام حقوق المسلمين في روسيا، سنعرضه في شباط/ الجاري".

وأعرب كرغانوف عن شكره للرابطة الروسية لحماية الحريات الدينية "على الدعم في هذا المشروع"، مشيراً إلى أن موضوع الحرية الدينية هو مجال هام من مجالات العمل "لأن الهامشيين يحاولون استخدام هذا الموضوع لأغراض تجارية".

وأوضح كرغانوف: "لقد اتخذنا هذه الخطوة [إعداد التقرير] من أجل عكس رأي موضوعي حول المشكلة".

وفي وقت سابق، اقترح رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، إضافة الإشارة إلى الرب في ديباجة الدستور الروسي. وأشار إلى أن معظم الروس يؤمنون بوجود الرب، مؤكداً أنه لا يتحدث فقط نيابة عن الأرثوذكسية، بل وعن المسلمين أيضاً وعن "كثيرين آخرين".