ريابكوف يناقش مع سفير النمسا مسألة الحد من التسلح والوضع حول البرنامج النووي الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ناقش مع سفير النمسا في موسكو يوهانس إيغنر، قضايا الحد من التسلح والوضع حول خطة العمل المشتركة الشاملة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "نوقش الوضع الحالي في مجال الحد من التسلح ومشكلات خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وكذلك بعض الجوانب الأخرى في جدول الأعمال الدولي ذي الاهتمام المشترك".

في وقت سابق، أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوسيب بوريل، أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة في شباط/فبراير.

وكان بوريل قد أكد، في بيان عقب مباحثات أجراها مع الوزير ظريف منتصف الشهر الماضي على هامش مؤتمر "حوار رايسينا 2020" بالعاصمة الهندية، موقف الاتحاد الأوروبي من ضرورة بقاء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.