سفير فلسطين: موسكو قد ترعى حوارا للفصائل قريبا

أعلن سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، أن موسكو قد ترعى قريبا مؤتمرا للفصائل الفلسطينية على أراضيها.

موسكو - سبوتنيك . وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش وقفة تضامنية رافضة لصفقة القرن في السفارة الفلسطينية بموسكو، اليوم الاثنين: "نأمل أن ترعى موسكو حوارا للفصائل قريبا، نحن نتكلم عن المصالحة وجدّيون فيها، وإذا مضت أمور المصالحة وستمضي، سيكون تتويج لها في موسكو".

وردا على سؤال ما إذا كان هذا الأمر نوقش مع الجانب الروسي أجاب السفير: "نعم، من حيث المبدأ نعم".

وأوضح نوفل أن لا تواريخ محددة لعقد هذا اللقاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.