ابن ملياردير روسي يتوجه إلى عمله بالمواصلات العامة

أفادت وسائل إعلام روسية أن ألكسندر فريدمان، ابن ملياردير روسي، يستأجر شقة مؤلفة من غرفتين في ضواحي موسكو مقابل 500 دولار شهريًا، ويستخدم مترو الأنفاق في الوصول إلى عمله.

وبحسب موقع فوربس عاد ألكسندر، وهو ابن ميخائيل فريدمان (مالك ثروة قدرها 13.7 مليار دولار ويحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أغنى الأشخاص في روسيا) إلى موسكو العام الماضي بعد تخرجه من ثانوية بالقرب من لندن، وأسس شركة توزيع "SF Development"، تضم خمسة موظفين فقط بإيرادات قدرها 405 ألف دولار، كما يقوم بتوزيع الشيشة على مطاعم موسكو، ومن المقرر أن يُطلق منصة للتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت الشهر المقبل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Moving swiftly on ✈️ Публикация от Alexander Fridman ✡ (@alexander_fridman) 23 Дек 2017 в 5:21 PST

وكشف ألكسندر فريدمان، البالغ من العمر 19 عاما، في إحدى مقابلاته، أنه كان يخطط للالتحاق بكلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، لكنه يفكر في التخلي عن فكرة الدراسة وتكريس نفسه للعمل، وقال: "لديّ أصدقاء يبلغون من العمر 23 عامًا، وتخرجوا من الجامعة ويتقاضون رواتب تتراح من 80 إلى 100 ألف دولار ويعملون 16 ساعة في اليوم، برأي يمكنك كسب المزيد من المال بطريقة أكثر ذكاءً".

وفي أيار / مايو 2016، أوضح والد ألكسندر، الملياردير ورجل الأعمال الروسي، ميخائيل فريدمان، إنه لا يعتزم ترك ميراثه لأبنائه، بل التبرع به إلى المؤسسات الخيرية وقال: "يبدو لي أن إعطاء مبلغ كبير من المال لطفل أو شاب يمثل خطرًا وعاملا كبيرا في فشله بالمستقبل".