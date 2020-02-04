روسيا تنشئ مركزا في الهند لتدريب القوات الهندية على استخدام منظومة "إس-400"

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستعمل على تأهيل مركزا في الهند، للتدريب على تشغيل منظومة الصواريخ "إس–400".

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير: "بدأت شركة "ألماز-أنتي" (الروسية القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي)، بتنفيذ عقد منظومة إس-400 مع الهند، وستسلم موسكو الهند المنظومة الموعد المحدد وفقاً للعقد".

وأضاف، "بشكل عام، يتم تنفيذ بالكامل جميع الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف، بما في ذلك تسديد قيمة العقد. والعمل يجري لإنشاء مركز للتدريب في الهند".

وكان السفير الهندي في موسكو، فينكاتيش فارما، قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد مشاكل في تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند.

ووقعت روسيا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمس قطع من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل الهند على أول فوج في سبتمبر/أيلول 2021 ، والخامس في 2025.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية مضادة للطيران ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.