روسيا تنشئ مركزا في الهند لتدريب القوات الهندية على استخدام منظومة "إس-400"

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير: "بدأت شركة "ألماز-أنتي" (الروسية القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي)، بتنفيذ عقد منظومة إس-400 مع الهند، وستسلم موسكو الهند المنظومة الموعد المحدد وفقاً للعقد".

© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region