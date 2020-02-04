متى تبدأ طائرة القرن21 العمل؟

يُتوقع أن يبدأ صانع طائرة الركاب الروسية الجديدة بتسليم "طائرات القرن21" في نهاية عام 2021.

أعلن ذلك مدير عام مصنع الطائرات في مدينة إيركوتسك، ألكسندر فيبريف، اثناء قيام محافظ إيركوتسك بالوكالة، إيغور كوبزيف، بزيارة إلى المصنع.

وأخبر مدير عام المصنع محافظ إيركوتسك أنهم بصدد الانتهاء من صنع النماذج التجريبية من طائرة "إم إس-21" (МС-21)، ويبدأون يصنعون النماذج العملية، متطلعين إلى بدء تسليمها إلى شركات الطيران في نهاية عام 2021.

وستكون شركة "ايروفلوت" الروسية، على الأرجح، أول من يستخدم طائرات "إم إس-21".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف قد قال على شبكة التلفزيون الروسي في نهاية العام الماضي إن روسيا قد تبدأ بتسليم طائرات "إم إس-21" إلى شركات الطيران الأجنبية في الفترة 2023 – 2024.

وتتسع طائرة "إم إس-21" لـ150 إلى 211 مسافرا. وظهرت هذه الطائرة في السماء للمرة الأولى في 28 مايو/أيار 2017.