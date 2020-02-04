روسيا تؤمن الأقمار الصناعية ضد التأثير الخارجي

كشف نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، لمجلة "التكنولوجيا الإلكترونية" أن خطة تسليح الجيش في فترة ما قبل عام 2027 تتضمن إنشاء نظام حماية للأقمار الصناعية التابعة للقوات الفضائية الروسية من مختلف المؤثرات.

وكانت روسيا قد أطلقت في العام الماضي قمرين صناعيين خصصا لبحث تأثير العوامل الاصطناعية والطبيعية على الأقمار الصناعية هما "كوسموس 2535" و"كوسموس 2536".

وجاء في كتاب صادر عن أحد معاهد الأبحاث الروسية في عام 2019 أن قمر "كوندور" الذي صُنع لجمهورية جنوب افريقيا وتم إطلاقه في عام 2014، تعطل في أبريل/ نيسان 2015 بسبب التأثير الخارجي.

وفي نفس الوقت تعطل القمر الصناعي المصري "ايجيبت سات 2" بسبب غير مفهوم.