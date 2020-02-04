الكرملين: بوتين والملك سلمان يبحثان هاتفيا التعاون في إطار أوبك+

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في إطار "أوبك+"، خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في المجمل، تم بحث موضوع التعاون في إطار أوبك+، خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس بوتين والعاهل السعودي". وأضاف بيسكوف أن "روسيا مستعدة للتعاون في هذا الإطار".

وصرح بيسكوف يوم أمس الاثنين أن الرئيس الروسي على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيرا إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.

ووفقا لوكالة بلومبرغ أن شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري كان الأسوأ بالنسبة لسوق النفط منذ عام 1991، عندما انخفضت أسعار الشهر بنسبة 26٪، ما تسبب في انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15.5 ٪ ، من 66 دولارًا للبرميل إلى مستويات أقل من 56 دولارًا في مزاد يوم الجمعة، فيما بدأت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولارًا سنويًا، ولكن في 31 يناير، انخفضت دون 51 دولارًا، بعد أن فقدت 16.5 ٪.