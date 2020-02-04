أول طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي تتجه إلى ووهان لإجلاء المواطنين الروس

انطلقت أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من مطار المنطقة العسكرية الشرقية لإجلاء المواطنين الروس من ووهان الصينية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن هناك أطباء عسكريين وخبراء في وزارة الدفاع بحوزتهم جميع وسائل التشخيص والحماية الفردية والاستعدادات الطبية اللازمة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق أمس الإثنين، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد (أن سي أو في - 2019) حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

كما أفاد مرسوم بأن رئيس الوزراء الروسي أوعز بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في 12-14 فبراير/ شباط في سوتشي بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقاً لآخر البيانات، 17489 إصابة، 362 حالة وفاة و530 حالة شفاء. ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.