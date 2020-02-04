الكرملين: الحديث عن تأجيل زيارة بوتين إلى الصين بسبب "كورونا" سابق لأوانه

أكدت الرئاسة الروسية، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى الصين مقررة في النصف الثاني من 2020، مشيرة إلى عدم وجود خطط لتغيير الموعد على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "العام الجديد مازال في بدايته، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات ستطرأ على خطط الرئيس. الزيارة مقررة في النصف الثاني من العام"، موضحاً أن الزيارة مدرجة بالفعل على جدول الأعمال.

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الصينية، ليو تشينغ، في وقت سابق، أن بكين تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2020.

وقال ليو تشينغ، للصحفيين "تم عقد الاجتماع الأخير (بين الرئيسين) في البرازيل، واتفق الزعيمان على أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيذهب إلى روسيا العام المقبل للمشاركة بقمة "بريكس"، بدعوة من بوتين... ونترقب أيضاً الزيارة الرسمية للرئيس بوتين، إلى الصين".

وأشار إلى أنه خلال قمة "بريكس" السابقة، اتفق قادة الدولتين على حضور الرئيس شي جين بينغ، القمة القادمة التي ستعقد في روسيا.

وأوضح ليو تشينغ، أن بكين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع روسيا، وتحتل روسيا مكانة رائدة في سياسة جمهورية الصين الشعبية، ولا توجد حدود لتنمية العلاقات بين البلدين.

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات. يذكر أن روسيا والصين تحتفلان العام الحالي بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد الذي أعلنت عنه في الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول 2019، ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.