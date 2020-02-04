إقلاع أول طائرة روسية متجهة إلى ووهان... فيديو

يتم إجلاء الروس من مدينة ووهان الصينية من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية.

أقلعت طائرة النقل العسكري "إيل-76 إم دي" لإجلاء الروس من مدينة ووهان الصينية؛ ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية الفيديو.

على متن الطائرة أطباء وخبراء بالفيروسات في وزارة الدفاع. في الطريق، سيتم تزويد المواطنين الروس الذين قرروا العودة إلى وطنهم بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين بمعدات الوقاية الشخصية والأدوية اللازمة.

تجري في مطار بايكال في أولان أودي، الاستعدادات لمغادرة طائرات القوات الجوية الفضائية إلى الصين لإجلاء الروس. من المخطط إرسال خمس طائرات من طراز "إيل-76إم دي" لتنفيذ العملية.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق أمس الإثنين، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد (أن سي أو في - 2019) حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

كما أفاد مرسوم بأن رئيس الوزراء الروسي أوعز بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في 12-14 فبراير/ شباط في سوتشي بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 425 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 20.4 ألف شخص.