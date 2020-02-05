أحدث دبابة روسية تجتاز اختبارا رسميا

وصرح صانعها في شركة "أورال فاغون زافود" أن دبابة "تي-90إم" اجتازت اختبارا رسميا بنجاح.

وأطلق على الدبابة الجديدة اسم "بروريف". وهذه الكلمة الروسية تعني "الاختراق". وقد وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا لتوريد مجموعة من النماذج التجريبية من دبابة "تي-90إم بروريف" للقوات المسلحة الروسية مع شركة "أورال فاغون زافود" في الصيف الماضي. وفي سبتمبر/ أيلول 2019 أعلن قائد القوات البرية، أوليغ ساليوكوف، أن القوات بدأت تستلم دبابات "تي-90إم".

وتتميز دبابة "تي-90إم" ببرجها الجديد المحصّن بدرع متعدد الطبقات وبوضع الذخيرة خارج غرفة المدفع. وتتسلح دبابة "تي-90إم" بمدفع "2أ82-1إم" عيار 125 ملم، وهو نفس المدفع الذي تتسلح به دبابة روسية جديدة أخرى معروفة باسم "أرماتا". وتحوي دبابة "تي-90إم" أيضا مدفع "كورد إم تي" الرشاش عيار 12.7 ملم.

ومن أجل حمايتها من نيران العدو تم تجهيز دبابة "تي-90إم" بستار مضاد للقذائف الخارقة للدروع ومنظومة "ريليكت" للحماية الدينامية.

ومن أجل توفير الراحة لطاقمها تم تجهيزها بمكيف هواء.