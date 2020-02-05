اعتراف أمريكي بـ"فقدان القرم"

أعلن مسؤول في إقليم القرم أنه يوافق وزير الخارجية الأمريكي على ما قاله عن شبه جزيرة القرم.

وكان موقع إخباري أوكراني قد كشف أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الزائر للعاصمة الأوكرانية كييف، قال خلال اجتماع خلف الكواليس، إن أوكرانيا فقدت القرم وإن دول العالم الرئيسية تفهم ذلك. ووفق بومبيو فإن كييف أعطت القرم لروسيا وهي ليست ممن يمكن أخذ شيء منها.

وعلق أحد رئيسي جمعية شعوب القرم السلافية، رومان تشيغرينيتس، على كلام بومبيو، فقال لوكالة "سبوتنيك":

أوافق السيد بومبيو على ذلك. فقد عاد القرم إلى الوطن بلا رجعة.

وأضاف أنه حان للولايات المتحدة أن تعترف رسميًا بروسية شبه جزيرة القرم.

وكانت تبعية القرم قد نقلت من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينيات القرن الماضي. وفي عام 2014 استعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة 96.77 في المئة من سكانها.